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Başbakan yardımcısının tacizini ifşa etti! Çinli tenis yıldızı 2 haftadır kayıp

Başbakan yardımcısının tacizini ifşa etti! Çinli tenis yıldızı 2 haftadır kayıp

Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'ye yönelik cinsel saldırı suçlamasında bulunmuştu. Peng Shuai bu suçlamanın ardından ortadan kayboldu. Peng Shuai'ye günlerdir ulaşılamıyor.

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Çinli ünlü tenisçi Peng Shuai, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Weibo’da, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin’in başbakan yardımcısı olan Zhang Gaoli tarafından 3 yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını açıkladı. Kısa süre sonra yaklaşık 10 yıl boyunca tacize uğradığını söyleyen genç kadının, hesaplarına erişim engellendi. O günden beri de Shuai'den haber alınamadı.

Peng Shuai'nin hayatta olup olmadığı konusunda endişeler artarken Çin Ulusal Tenis Federasyonu konuya ilişkin sessiz kalmayı tercih etti. ABD merkezli WTA, yaptığı açıklamada eski Çin liderine karşı "cinsel saldırı iddialarına yönelik tam, adil ve şeffaf bir soruşturma" istediğini söyledi. WTA başkanı Simon, New York Times'a kimsenin Peng ile doğrudan konuşmadığını, ancak Çin Tenis Birliği'nden Peng'in güvende olduğuna ve "herhangi bir tehdit altında olmadığına" dair güvence aldığını söyledi.

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