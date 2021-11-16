Aşı olmayana ev hapsi, aşı olana genelevde 30 dakika bedava seks!
AVRUPA koronavirüsle ilgili yeni önlemler almaya devam ediyor. Avusturya, aşı olmayanların evden çıkmasını yasaklarken, Viyane'da bir genelev, aşı yaptıranlara seçtikleri bir kadınla 30 dakika bedava seks imkanı vereceğini açıkladı.
Vaka sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığı Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı ihlal edenler bin 450 euroya varan cezalarla karşı karşıya kalacak. Öte yandan, Avusturya’da insanları aşıya teşvik etmek için ilginç uygulamalar da gündeme geliyor.
Viyana'da bir genelev, Kovid-19 aşı merkezine dönüştürüldü. Hemşire kostümü giyen bir kadın, aşı olmak isteyenleri karşılıyor.
Aşı olanlara başka bir aşı merkezinde aşı olmuşlar gibi sertifika ve aşı kartı verildiği de açıklandı.
Reuters’ın fotoğraf çekimi sırasında Gerhard isimli bir adam aşı oldu.