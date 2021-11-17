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Gazinatep'te boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Gazinatep'te boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

GAZİANTEP'te, Hasan Maş (35), anlaşmazlık yaşadığı ve kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşi Esra Maş'ı (31), çocuklarının gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, ölen kadının babası Mustafa Demiraslan, "Artık kadın cinayetleri son bulsun" dedi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan 5 çocukları bulunan 10 yıllık evli Hasan-Esra Maş çifti, yakınlarını ziyaret etmek için Oğuzeli'ne bağlı Oğuzlar Mahallesin'e gitti.  İddiaya göre, bir süredir anlaşmazlık yaşayan çift, otomobilde yaşları 2 ile 9 arasında değişen 5 çocuğunun yanında tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Esra Maş'ın boşanmak istediğini söylediği Hasan Maş, yanındaki tabancayla eşine ateş açmaya başladı. Esra Maş, çocuklarının gözü önünde başına ve vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirirken, Hasan Maş ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden kadının cansız bedenini morga kaldırırken, kaçan Hasan Maş ise bir süre sonra yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan 5 çocuk annesi Esra Maş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından kılınan cenaze namazının ardından Oğuzeli İlçe Mezarlığına defnedildi.

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