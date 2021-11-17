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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Instagram'a girerken yüzümüzü tanıtmamız gerekecek!

Instagram'a girerken yüzümüzü tanıtmamız gerekecek!

Instagram sahte kullanıcıların önüne geçmek için yüz tanıma sistemini uygulayacak. Kullanıcıların gerçek kişi olduğunu anlayabilmek için 'video özçekim' özelliğini uygulamaya koyacak.

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Instagram, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için 'video selfie'özelliğini yeniden aktif hale getirdi. Bu güvenlik sistemi aslında geçen yıl Ağustos'ta hayata geçirilmişti. Fakat yaşanan teknik sorunlar nedeniyle planlar ertelendi. Son olarak yapılan açıklamayla birlikte özelliğin küresel çapta kullanıma sunulduğu duyuruldu.

Ekranda 'video selfie çekin' bilgisi yer alacak. Ayrıca bu ekranda 'başınızı farklı yönlere çevirdiğiniz kısa bir videoya ihtiyacımız var. Bu, gerçek kişi olduğunuzu ve kimliğinizi doğrulamamıza yardımcı olur.' ibaresi de yer alıyor.

Şirket, videonun hiçbir zaman paylaşılmayacağını ve 30 gün içinde silineceğini iddia ediyor. Ayrıca biyometrik veri toplanmayacağı ve yüz tanıma teknolojisini kullanmayacağını söylüyor. Basit bir ifadeyle, platformun yapay zekası, bir kullanıcının gerçek kişi olduğunu doğrulamak için selfie videoyu analiz edecek.

Video selfie doğrulaması ne zaman gerekli?

Video selfie doğrulaması yeni bir Instagram hesabı açılırken zorunlu hale geliyor. Her ne kadar şimdiye kadar mevcut kullanıcılar için bu tarz bir talep olmasa da önümüzdeki süreçte doğrulama sistemi herkese açılabilir.

Video özçekimlerini kullanan tek platform Instagram değil. Özellikle sohbet bazlı uygulamalar da artık bu sisteme yer veriyor.

Bu arada Instagram aslında özellik anlamında da son dönemlerde önemli bir aşama kaydetmiş durumda. Reels için duyurulan iki detay oldukça önemli. Metinden konuşmaya çeviri ve ses efektleri artık Reels'lerin daha etkileyici hale gelmesini sağlayabilir.

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