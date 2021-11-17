Sezai Karakoç'un naaşı Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü
Diriliş şairi, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç İstanbul'da uğurlanıyor. Karakoç Şehzadebaşı Camisi'nde ikindi namazının ardından haziresinde toprağa verilecek.Abone ol
Hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç'un naaşı, son yoluculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü.
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
Bugün Türkiye genelinde birçok il merkez camilerinde Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılınacak.