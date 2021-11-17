Aydın'da 48 yıldır bu işi yapıyor! Esnafın kurtarıcısı oldu: Çırak bulamıyor

AYDIN’da 48 yıl önce çırak olarak geldiği torna dükkanına usta olarak devam eden 69 yaşındaki Mehmet Uğur, 70 metrekare dükkanında kendisinden büyük torna tezgahı ile 3 çocuk büyüttü. Uğur’un, en büyük sıkıntılarından birisi ise ustalık mirasını bırakacak bir çırak bulamaması.

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Koçarlı ilçesinde çocukluğundan beri severek yaptığı tornacılığı bırakmayan Mehmet Uğur (69), 48 yıldır 70 metrekare dükkanında çalışmaya devam ediyor. Kendisinden yaşça büyük torna tezgahından kazandığı parayla 3 çocuk büyüten Uğur, artık bulunmayan parçaları, ustalığı ile yeniden yaparak bölge esnafının da adeta kurtarıcısı oldu. İlkokulu bitirdikten sonra çırak olarak geldiği işyerinde ustasından öğrendiği mesleğini 48 yıldır devam ettiren Uğur, tornacılık mesleğinin yok olmaya başladığına dikkat çekerek, ustalığını miras bırakacağı bir çırak bulamadığını ifade etti.



Kendisinden 1 yaş büyük torna tezgahının hem iş arkadaşı hem de ekmek kapısı olduğunu ifade eden tornacı Mehmet Uğur, “İlkokulu bitirdikten sonra 14 yaşında çırak olarak geldim bu dükkana. Yılmaz ustam vardı, Allah rahmet eylesin. Ondan öğrendim bu işi ve 1 sene içinde işi öğrendim. 1972 yılına kadar çalıştım daha sonra askere gittim. Askerden döndükten sonra 6 sene çırçır fabrikasında çalıştım. 1980’de tekrar buraya geldim ve 41 yıldır bilfiil buradayım. Allah’a şükür bugüne kadar geldik, çoluğumuz çocuğumuzun rızkını kesmedik. 3 çocuğum var, buradan kazandığım parayla onları okuttum büyüttüm. Bu torna makinesi 1951 model, benden bir yaş büyük. Şimdiye kadar çok şükür arızalanmadı, 41 senedir kullanıyorum. Zaten arıza olmasını istemem, çünkü arıza yaparsa yandım. İtalyan malı bu, parçasını nereden bulacağım. Arıza yaparsa işimiz zor yani. 41 yıldır bu makine çalışıyor. Hem benim iş arkadaşım, hem ekmek param. Nafakamı buradan çıkarıyorum. Bu torna makinesinin yaklaşık 40 yıldır, hiç bir parçası dahi değişmedi. Sadece geçen sene kayışlarını değiştirdim” dedi.







“Çırak yok, gelse yetiştiririm”

Mesleğinin inceliklerini ustasından öğrenerek, çırak olarak başladığı işyerinde usta olarak devam eden Uğur, 41 yıllık ustalık döneminde sadece bir çırak yetiştirebildiğini ifade ederek “Burada 41 yıldır usta olarak çalışıyorum ama çırak yetiştiremiyorum. Çırak yok. Bu zamana kadar ben bir çırak yetiştirebildim. Mesleğimiz unutulmak üzere. Ustalığımı bırakabileceğim, bu mesleği devam ettirecek kimse kalmadı. 1966 yılında buraya geldiğimde, buralarda sanayi yoktu. Çırak geldiğim yerde usta olarak devam ediyorum. Çıraklığımı da sayarsak yaklaşık 47-48 yıldır buradayım. Ustalarımdan öğrendim bu mesleği ama yeni nesle aktaramıyorum. Çırak yok. Gelse yetiştiririm ama gelmiyor” dedi.







“Mesleğimi çok seviyorum”

Aynı zamanda 2021 yılında ‘Yılın Ahisi’ seçilen Uğur, bulunmayan parçaların bir şekilde yenisini yapıyor. Ustalığı ile adeta bölge esnafının kurtarıcısı olan Uğur, hizmet etmeyi sevdiğini vurgulayarak “Sağ olsunlar Koçarlı Esnaf Odası beni 'yılın ahisi' seçti. Ben hizmet etmeyi seviyorum. Yapılamayacak bir iş getiriyorlar bana ama bir şekilde uydurup yapıyorum. Bazen parça bulunmuyor, o zaman da yenisini yapmaya çalışıyorum. Mesleğimi ve çalışmayı çok seviyorum” açıklamasında bulundu.