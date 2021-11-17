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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Baş ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Baş ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyetle görüştü.

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TİP heyetini, CHP Genel Merkezi'ne gelişlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı.

Baş ve beraberindekiler, daha sonra Kılıçdaroğlu ile görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Kılıçdaroğlu'na Muharrem Erkek ile Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

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