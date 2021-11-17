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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a tepki: Azerbaycan yalnız değildir

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a tepki: Azerbaycan yalnız değildir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Barış istemeyen, çatışma isteyen bir Ermenistan kaybetmeye mahkumdur" dedi.

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Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Bahreyn'li mevkidaşı Abdullatif bin Rashid Alzayani'yi Ankara'da ağırladı. Görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan gerilimini yorumladı.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Can Azerbaycan yalnız değildir, yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan’ı yalnız bırakmayız"

"Barış istemeyen, çatışma isteyen bir Ermenistan kaybetmeye mahkumdur" ifadelerini kullanan Bakabn Çavuşoğlu, "Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermenilerin saldırısı terör saldırısıdır"diye konuştu.
 

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