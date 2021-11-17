Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a tepki: Azerbaycan yalnız değildir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Barış istemeyen, çatışma isteyen bir Ermenistan kaybetmeye mahkumdur" dedi.Abone ol
Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Bahreyn'li mevkidaşı Abdullatif bin Rashid Alzayani'yi Ankara'da ağırladı. Görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan gerilimini yorumladı.
Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Can Azerbaycan yalnız değildir, yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan’ı yalnız bırakmayız"
"Barış istemeyen, çatışma isteyen bir Ermenistan kaybetmeye mahkumdur" ifadelerini kullanan Bakabn Çavuşoğlu, "Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermenilerin saldırısı terör saldırısıdır"diye konuştu.