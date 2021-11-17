Ankara'da neler oluyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener 'acil' görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Kılıçdaroğlu ve Akşener erken seçim çağrısını yineledi.

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Kılıçdaroğlu’na, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Yönetemiyorsunuz. Merkez Bankası'nın müdürü ol açıklama yap ya da müdahale etme. Koskoca bir kurum dünyada bile itibarsızlaştırdı. Kendisine çağrıda bulunuyorum: Yönetemiyorsun. Milletin üzerine bu kadar yük yükleme. Türkiye'nin bir an önce seçime gitmeli. İyi Parti ile görüştük. Gidişattan duyduğumuz endişeleri paylaştık dedi.

Akşener: Seçimden başka çare yok

Kılıçdaroğlu'nun seçim çağrısına katıldığını belirten Akşener, "Türkiye'de tencerelerin kaynayamadığı, gençlerin umutlarının kalmadığı, üniversite mezunu gençlerimizin yurt dışına garsonluk yapmak için yol aradığını görüyoruz. Bu şahsım devletinin ülkemizi uçuracak söylemlerinin dışında yere çaktığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. İyi Parti'nin yaptığı yoksulluk araştırmasında, yoksulluğun boyutunu çok arttığını gördük. Bunun karşısında ekonomi kitabını yazdığını söyleyen bir kişinin, bilgisine bağlı hükümet sisteminin Türkiye'yi getirdiği nokta ortada. Bugün itibari ile CHP ve İyi Parti'nin ekonomi, kurmayları birlikte çalışacak. Seçimden başka çare yok. Geçen sene Erdoğan'a memleket masasını topla demiştim. Bugün bu çağrıyı yapmam lazım ama o günden ağzım yandığı için artık yolun sonu görünmüştür. Daha fazla yıkıma, yoksulluğa; eğitime erişememe konusunda büyük bir problemle karşı karşıyayız. Bütün bunlardan çıkılmasını tek yolu seçimlerin yapılması, milletimiz kimi tercih ediyorsa ona saygı duyulması gerekiyor" diye konuştu

Kılıçdaroğlu görüşme öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gündemdeki aciliyet üzerine saat 16.00'da Milalet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ile görüşmeye gidiyorum. Görüşmemizin ardından ortak basın açıklaması yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan ve Bahçeli de sürpriz görüşme yapmıştı

Bugün, Cumhur İttifakı’nın ortakları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığında görüştü. İki ismin görüşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.