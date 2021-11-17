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Düzce fay hattı haritası nereden geçiyor 2021

Düzce fay hattı haritası nereden geçiyor 2021

DÜZCE'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden Düzce fay hattına çevrildi. İstanbul'un birçok ilçesinde de hissedilen depremin ardından Düzce fay hattı haritası nereden geçiyor 2021 sorusu merak edildi. İşte Düzce fay hattı haritası 2021

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DÜZCE'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından yürekler bir kez ağızlara geldi. İstanbul'un birçok ilçesinde de hissedilen depremin ardından Düzce fay hattı nereden geçiyor sorusu merak konusu oldu. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Düzce'de bugün 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem İstanbul ve yakın şehirlerde hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklmada olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Düzce Fayı, Akyazı-Kaynaşlı arasında uzanan ve Efteni gölünün güneybatısında çatallanan, uzunluğu yaklaşık 70 km olan bu fay sağ yönlü doğrultu atımlı aktif bir faydır.

Hendek Fayı, Düzce havzasının batısında Sapanca Gölü-Hendek-Cumayeri arasında uzanan  fay yaklaşık 50 km uzunluğundadır.

Çilimli Fayı, Düzce havzasının kuzeyinde Cumayeri-Konuralp arasında uzanan ve yaklaşık uzunluğu 13 km olan bir faydır.

Fayın niteliği ve aktivesine ilişkin ayrıntılı veri toplanamamasına rağmen arazide fay boyunca uzamış şekilli basınç sırtlarının gözlenmesi ve fay çizgisi boyunca çok sayıda kaynak dizilimi gözlenmiş olması sebebi
ile olasılı aktif fay olarak değerlendirilmiştir.

12 Kasım 1999 düzce depremi 

73 km. uzunluğunda olan Düzce fayının 30 kilometrelik batı bölümü 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında kırılmıştı. 12 Kasım 1999 depremi ise fayın 43 km. uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması sonucunda oluştu.

Bu deprem, 17 Ağustos 1999 depremine neden olan KAF'ın kuzey kolunu oluşturan fayların en doğusunda bulunan segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.

12 Kasım depremi, 17 Ağustos 1999'daki kırılmaların Düzce fayının doğu bölümünü tetiklemesi sonucu geldi.

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