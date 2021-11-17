Deprem uzmanları konuşttu: 1999 depreminin fayı Daha büyük deprem bekleniyor mu?

Düzce merkezli meydana gelen deprem korkuttu. Akıllara beklenen deprem olur mu sorusu geldi. Deprem uzmanları açıklamalarda bulundu.

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Düzce'de saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, 15.57'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir depremin daha olduğunu duyurdu.

Uzmanlar, deprem sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bugün olan deprem 1999 depreminin devamıdır. O gün boşalmayan, boşalmasını beklediğimiz enerjinin gecikmeli olarak boşalmasıdır. Bundan sonra daha büyük bir deprem olmasını çok şaşırtıcı bulurum" açıklamasında bulundu.

Düzce'de saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde ve 15.57'de 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Uzmanlar, deprem sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

1999 depreminin fayı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı değerlendirmede "12 Kasım depremini yeni andık. Gölcük depremi Düzce depremini tetiklemişti. 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde bir depremin o bölgede eksik kaldığını, bundan 20 yıl önceki hesaplarla belirlemiştik. O bölgede de Kilimli kırığı vardır. Bugün olan deprem 1999 depreminin devamıdır. O gün boşalmayan, boşalmasını beklediğimiz enerjinin gecikmeli olarak boşalmasıdır. Bundan sonra daha büyük bir deprem olmasını çok şaşırtıcı bulurum. Böyle bir beklenti içinde değilim. O bölge rahatlamıştır. 5.3'lük bir deprem, yıkıcı bir deprem değil. İstanbul için sanki güvenlik sübabı gibi bir şey çalışıyor. Fay 3 kola ayrılınca enerji dağılır" dedi.

Daha büyük deprem beklemeyiz

Prof. Dr. Süleyman Pampal, ilk değerlendirmede, "Bolu-Gerede 1944 7,4 deprem yaşamış bir bölge. 1999'da hemen batısında oldu. Arada (Bugünkü depremin merkez üssüne göre batısında) çok büyük bir deprem beklemeyiz. Kuzey Anadolu Fayı Düzce-Kaynaşlı arasında kırıldı. Depremin daha büyüğü doğuya doğru beklenebilir" dedi.

Prof. Dr. Polat Gürkan ise, "Ben Gerede, Yalova'nın yakınına kadar herhangi bir kaymayı yakın yıllarda beklemem. Enerjinin birikmesi yüz yıllarla ölçülen süreler içinde oluyor" dedi.