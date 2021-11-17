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İstanbul'da dumanlar gökyüzü sardı! Binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da dumanlar gökyüzü sardı! Binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL Üsküdar’da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Yangın, Üsküdar Kısıklı Mahallesinde saat 15.30 sıralarında çıktı. 2 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın nedeniyle kısa sürede alevlere telsim oldu. Alev alev yanan çatıyı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar oluştu. Yanan binanın sahibi İbrahim Özkan, "Ben yoktum evde. Hanım telefon etti ev yanıyor diye. Koştum geldim baktım duman çıkıyor. İtfaiyeyi aradım hemen. Herhangi bir yaralı durumumuz yok. Apartman bana ait" dedi.

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