Antalya'daki tüyler ürperten olay! 3 aylık bebeğinin cenazesini kucağında mezara taşıdı

Polise şikayetçi olan Erol ifadesinde, pazar günü Mustafa Gaffar'ın, kendisini dövüp ev kirası için biriktirdiği parayı aldığını, bu sırada gürültüden korkan kızı Elif Ada'nın ağlamaya başladığını anlattı. Erol, Mustafa Gaffar'ın susması için bebeğin başına vurduğunu söyledi. Gaffar ise polisteki ifadesinde, olay günü minik Elif'in başını çarptığını öne sürdü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Gaffar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.