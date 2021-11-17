Başak Cengiz'in annesinin isteği kabul oldu Adını okuduğu okul yaşatacak

İSTANBUL Ataşehir’de, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla sokak ortasında öldürülen Başak Cengiz’in adının, mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne verilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na yazı gönderildi.

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Ataşehir'de, sokak ortasında Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2018 yılı mezunu Başak Cengiz’in adı, fakültesinde yaşatılacak. Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin adının 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirilmesiyle ilgili Karabük Üniversitesi Senatosu'nca alınan karar, YÖK Başkanlığı'na bildirildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye’yi sarsan öğrencimiz Başak Cengiz’in ölümü biz Karabük Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin isminin ‘Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi’ olarak değiştirilmesi hususunda gerekli girişimleri yaparak üniversite senatosunda aldığımız isim değişikliği kararını Yükseköğretim Kurulu’na arz ettik. Merhum öğrencimiz Başak Cengiz’in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılması bizi onurlandıracak, acımızı bir nebze olsun hafifletecektir. Bu tür olayların son bulması temennisiyle kıymetli öğrencimiz Başak Cengiz’in ailesine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Annesinin isteğiydi

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Benim kızım çok akıllıydı. Bu vatana çok faydalı olacaktı. İmkanınız yetiyorsa Başak'ın adını en güzel yerlerde yaşatmanızı rica ediyorum. Benim yavrum kiminizin kızı, gelini, torunu, kardeşi olsun. Böyle savunun rica ediyorum." diye konuşmuştu.