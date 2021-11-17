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Spor mağazası Decathlon'dan flaş mülteci kararı! Satışı durduruldu

Spor mağazası Decathlon'dan flaş mülteci kararı! Satışı durduruldu

Spor malzemeleri zinciri Decathlon, İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenler tarafından kullanımının artması nedeniyle kuzey Fransa'daki mağazalarında kano satmama kararı aldı.

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Önde gelen spor malzemeleri zinciri Decathlon, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmenlerin rağbet gösterdiği kanoları, Fransa'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde satıştan kaldırdı. Firmadan yapılan açıklamada, Calais ve Grande-Synthe'deki Decathlon mağazalarında "Mevcut koşullar göz önüne alındığında... Kano satın almak artık mümkün olmayacak" ifadesine yer verildi. Kanoların esas amaç için satın alınmadığından yakınılan açıklamada, bu ürünlerin Manş Denizi'ni geçerken kullanılabileceği ve netice olarak insanların hayatlarının tehlikeye gireceğine işaret edildi. Açıklamada, "Koşullar ne olursa olsun, ürünlerimizi kullanırken müşterilerimizi asla riske atmamaya kararlıyız" denildi.

Bununla beraber açıklamaya göre, kanoların satıştan kaldırılması yönündeki talep ilk olarak bu bölgelerdeki mağazalardan geldi ve şirket yönetimi tarafından karşılık buldu. Decathlon, sözgelimi ürünleri internet üzerinden ve Fransa'nın diğer bölgelerinde mağazalarında satmayı sürdürecek. İki kent de Fransa ile İngiltere'yi bağlayan Dover Boğazı yakınında bulunuyor. Son yıllarda binlerce göçmen, Fransa'dan İngiltere'ye geçmek üzere bu noktayı kullanıyor. Geçen hafta perşembe günü, Dover'den kanoyla geçmeye çalışarak boğulma tehlikesi geçiren 2 göçmen kurtarılmıştı. Sonraki gün yine kano kullanarak İngiltere'ye geçmeye çalışan 3 kişi kaybolmuştu.

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