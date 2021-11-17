Cumhurbaşkanı Erdoğan 'faizi' dedi dolar ve altın birden fırladı! İşte son rakamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısında "Faizi savunanlarla birlikte olmam" sözleri yarın Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitme olasılığını güçlendirdi. Dolar, euro ve gram altın uçtu... İşte piyasada son durum...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında faiz ve enflasyon açıklaması yaptı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolar adeta fırladı. Dolar 10.50 lira seviyesinin üzerine çıktı...

Erdoğan "Faiz sebeptir enflasyon neticedir. Bunu farklı söyleyenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar anlamayan anlamaz. Ama biz faize milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Hala faizi savunanlar kusura bakmasınlar ben faizi savunanla beraber olmam" dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Merkez Bankası'nın yarın faiz indirimine gideceği beklendileri artarken dolar ve euro da fırladı. Dolar 10.53 lirayı geride bırakırken, euro da 11.91 liranın üzerine çıktı.

Gram altın 631 liranın, çeyrek altın ise bin 32 liranın üzerinde seyrediyor...