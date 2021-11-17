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Kazakistan modern hastane inşasında Türkiye'nin tecrübesinden yararlanacak

Kazakistan modern hastane inşasında Türkiye'nin tecrübesinden yararlanacak

KAZAKİSTAN Başbakanı Askar Mamin, ülkede inşa edilecek 20 modern hastane için Türkiye'nin tecrübesinden faydalanacaklarını bildirdi.

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KAZAKİSTAN Başbakanı Askar Mamin, düzenlediği basın toplantısında ülkenin sağlık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ülke genelinde kısa zamanda 18 hastane inşa etmeyi başardıklarını söyleyen Mamin, "Kazakistan'da 20 modern hastane daha inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.

Başbakan Mamin, bu alanda modern tipteki hastanelerin inşasında önemli işlere imza atan Türkiye'nin tecrübesini araştırdıklarını vurgulayarak, "Türkiye'ye yaptığım ziyarette bu tipteki hastanelerde incelemelerde bulundum. Biz de bu tip hastaneleri hizmete açacağız. Halihazırda ülkemizde Türkiye modeliyle kamu özel iş birliği kapsamında birkaç hastane inşa ediliyor" ifadesini kullandı.

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