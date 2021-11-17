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Fransızlardan şaşırtan çıkış: Türkiye'ye dalın

Fransızlardan şaşırtan çıkış: Türkiye'ye dalın

FRANSA merkezli Euronews, Avrupalılar için kış tatil rotası olarak Türkiye'yi önerdi. Katy Darttford imzalı, "Kış güneşi ve beyaz kumlu plajlar için Türkiye'ye dalın" başlıklı haberde Türkiye'nin geniş bir yelpaze sunduğu belirtildi.

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AVRUPA Birliği'ne (AB) ilişkin gelişmelere yer veren en yaygın AB yayın organları arasında bulunan Fransa merkezli Euronews, Avrupalılar için kış tatil rotası olarak Türkiye'yi önerdi. Katy Darttford imzalı, "Kış güneşi ve beyaz kumlu plajlar için Türkiye'ye dalın" başlıklı haberde Türkiye'nin kış turizmi için geniş bir yelpaze sunduğuna vurgu yapılarak, "Türkiye'de dalış ve arkeolojik deneyimlerden bisiklet rotalarına kadar farklı zevklere uygun bir dizi yeni cazibe merkezi var" ifadesi kullanıldı.

Yazıda Türkiye'de dalış rotası olarak Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı gösterildi. Gezilecek arkeolojik alanlara örnek olarak da Taş Tepeler Projesi çerçevesindeki Göbeklitepe ve Karahantepe gibi neolitik site alanlarına dikkat çekildi. Göbeklitepe için 'UNESCO Dünya Mirası listesindeki site' ifadesi kullanıldı. Çanakkale'deki Troya Müzesi de tanıtılan alanlar içinde yer aldı.

İstanbul'un son gözdesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) için de, "Teknoloji harikası niteliğindeki komplekste opera salonu, sinema, tiyatro ve çeşitli restoranlarla kafeler var" ifadesi kullanıldı. Bisiklet rotasyonu ve deniz tatili için de Kapadokya, Kapıdağ Yarımadası, Büyükada, Marmaris, Bodrum ve Antalya gösterildi.

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