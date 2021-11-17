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Fatih Terim: Fenerbahçe'ye atabildiğiniz kadar atın

Fatih Terim: Fenerbahçe'ye atabildiğiniz kadar atın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında skoru bulsalar bile daha fazla golü aramaları gerektiğini düşünüyor.

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Fatih Terim’in derbi planı belli oldu… “atabildiğin kadar gol at…” Beşiktaş derbisinde öne geçmelerine rağmen 2-1 yenilen Galatasaray’da tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisinde hiç bir durumda oyuncularının geri çekilmesini istemiyor.

"En iyi savunma hücum"
Avrupa maçlarının aksine ligde skoru korumayı beceremediklerini ve buna uygun bir orta sahaları olmadığını kabul eden Terim, kendileri için derbide en iyi savunmanın hücum etmek olduğuna kanaat getirdi. Trabzonspor maçında da 2-0 öne geçmelerine rağmen 2-2’lik skora razı olmalarını hatırlayan Terim bu yüzden 2 değil 3 farklı öne geçseler bile oyuncularından daha fazla golü düşünmelerini talep ediyor.

"Atabildiğiniz kadar atın"
Hafta içi yapılan toplantıda oyuncularına bu istatistiği anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'ye atabildiğiniz kadar atın. Asla geriye çekilmeyin. Kendi evimizde oynuyoruz. Taraftarlara hakkettikleri mutluluğu verin." dediği öğrenildi.

Kaynak: Fotospor

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