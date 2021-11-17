300 milyon TL sermayeli Hedef Yatırım Bankası için çalışmalar başladı

Hedef Holding, 300 milyon TL sermayeli Hedef Yatırım Bankası için çalışmalara başlandığını duyurdu.

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Hedef Holdingden yatırım bankası çalışmalarına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada 300 milyon TL sermaye ile kurulacak bankanın adının 'Hedef Yatırım Bankası' olmasına karar verildiği belirtildi.

Hedef Yatırım Bankasının kuruluş sermayesine Hedef Holdingin yüzde 30 oranında, İnfo Yatırım Menkul Değerlerin yüzde 25 oranında, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının yüzde 25 oranında, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in yüzde 10 oranında ve Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Gökalp'in de yüzde 10 oranında ortak olacağı belirtildi.

Bankanın kuruluşu amacıyla gerekli her türlü çalışmanın ve başvurunun yapılması amacıyla Namık Kemal Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp'in yetkilendirildiği açıklandı.