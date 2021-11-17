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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Petrovite adlı mineral lityum iyon pillere alternatif olacak

Petrovite adlı mineral lityum iyon pillere alternatif olacak

RUSYA St. Petersburg Üniversitesinde yapılan bir araştırmada Petrovite adlı mineralin yeni nesil pillerde kullanılacağı açıklandı. Türünün tek örneği olan Petrovite günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon pillere ekonomik bir alternatif olabileceği belirtildi.

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RUSYA St. Petersburg Üniversitesinde Stanislav Filatov'un başında bulunduğu bir araştırma ekibi mineraller dünyasında yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki 1970'lerde ve 2010'larda yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından ortaya çıkan türünün tek örneği mineraller keşfedilmişti. Keşfedilen Petrovite mineralinin yeni nesil pillerde kullanılabileceği açıklandı.

Petrovite, elektrikli araçlardan iş makinelerine, güneş enerjisinden yenilenebilir enerji kaynaklarının enerjilerinin depolanmasına kadar birçok konuda kullanılabilecek. Karbon salınımı nedeniyle oluşan hava kirliliğine de çözüm olacak mineralin çevreci özelliği dikkat çekiyor.

Ekonomik alternatif olacak

St. Petersburg Üniversitesi, Petrovite'nin gözenekli bir çerçeve oluşturan oksijen atomları, sodyum kükürt ve bakırdan oluştuğunu duyurdu. Küçük sodyum atomlarının hareket edebileceği kanallarla birbirini bağlayan Petrovite'nin günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon pillere ekonomik bir alternatif olabileceği belirtildi. Bir tür şarj edilebilir pil olan sodyum iyon pillerin bileşeni olarak insanlığa yararlı olabileceği aktarıldı.

Araştırmacılar pil geliştirmede kullanılmak üzere laboratuvarda aynı yapıya sahip bir bileşik sentezlemeyi araştırabileceklerini söyledi. İnsanların evlerindeki aletleri çalıştırmaya kadar birçok konuda hayatı kolaylaştırabileceği belirtiliyor.

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