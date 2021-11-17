HDP'li Mithat Sancar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil cevabı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler" diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, terör örgütü PKK'nın yayın organı Mezopotamya Haber Ajansının sorularını yanıtladı. Sancar, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler" diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Sancar: Yanlış buluyorum

Sancar, "Bir yandan müzakereye yakın, daha uzlaşmacı bir dil kurulurken diğer yandan bunun çok gerisine düşen güvenlikçi bir dille açıklama yapmak inandırıcılığı ve toplumun güvenini zedeler. Biz, 'Tutarlılık önemlidir' diyoruz. Aktörlerden elbette ansızın bir değişim, dönüşüm ve farklılaşma beklemiyoruz ama belli bir tutarlılık beklemeye de hakkımız var. Bu beklentinin sadece siyasi partilerde değil, toplumda da olduğunu söylemek gerek. Bir yandan savaşa, tezkereye karşı çıkacaksınız, sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren bir başka olayı gündeme getireceksiniz. Yanlış buluyorum" dedi.