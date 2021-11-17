Akdeniz'de İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı düştü

İngiliz donanmasına ait F-35 savaş uçağı, Akdeniz'de düştü. Uçaktan atlayan pilot güvenli şekilde HMS Queen Elizabeth gemisine geri dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İngiliz basınında soruşturmanın teknik ya da insani hata üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "HMS Queen Elizabeth'ten kalkan bir İngiliz F35 savaş uçağı, Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında infilak etti. Pilot güvenli bir şekilde gemiye geri döndü ve soruşturma başlatıldı, bu nedenle şu anda daha fazla yorum yapmak uygun olmaz." dedi.

100 milyon sterlinlik yeni nesil RAF F35 jetinin denizde olduğu düşünülüyor ve henüz kurtarılamadı.

Uçağın pilotu kendini fırlatarak kurtuldu.

Olaya ilişkin araştırmalar sürüyor.