BIST 1.707
DOLAR 10,61
EURO 12,02
ALTIN 636,41
HABER /  DÜNYA

Akdeniz'de İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı düştü

Akdeniz'de İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı düştü

İngiliz donanmasına ait F-35 savaş uçağı, Akdeniz'de düştü. Uçaktan atlayan pilot güvenli şekilde HMS Queen Elizabeth gemisine geri dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

İngiliz basınında soruşturmanın teknik ya da insani hata üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "HMS Queen Elizabeth'ten kalkan bir İngiliz F35 savaş uçağı, Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında infilak etti. Pilot güvenli bir şekilde gemiye geri döndü ve soruşturma başlatıldı, bu nedenle şu anda daha fazla yorum yapmak uygun olmaz." dedi.

100 milyon sterlinlik yeni nesil RAF F35 jetinin denizde olduğu düşünülüyor ve henüz kurtarılamadı.

Uçağın pilotu kendini fırlatarak kurtuldu.

Olaya ilişkin araştırmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Mithat Sancar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil cevabı
HDP'li Mithat Sancar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil cevabı
Pfizer koronavirüse karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu
Pfizer koronavirüse karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu
MSB'den kritik görüşme sonrası açıklama: ABD ile mutabık kaldık
MSB'den kritik görüşme sonrası açıklama: ABD ile mutabık kaldık
300 milyon TL sermayeli Hedef Yatırım Bankası için çalışmalar başladı
300 milyon TL sermayeli Hedef Yatırım Bankası için çalışmalar başladı
Fransızlardan şaşırtan çıkış: Türkiye'ye dalın
Fransızlardan şaşırtan çıkış: Türkiye'ye dalın
ABD basınından Erdoğan fotoğrafıyla Türkiye'yi hedefe koyan skandal algı operasyonu
ABD basınından Erdoğan fotoğrafıyla Türkiye'yi hedefe koyan skandal algı operasyonu
Konya'da karşı şeride geçen kamyonet otomobile çarptı: 2 ölü
Konya'da karşı şeride geçen kamyonet otomobile çarptı: 2 ölü
RTÜK Üç Kuruş'a Roman vatandaşları aşağılamaktan cezayı kesti! CHP'li vekil şikayet etmişti
RTÜK Üç Kuruş'a Roman vatandaşları aşağılamaktan cezayı kesti! CHP'li vekil şikayet etmişti
Oyak Renault 7 milyonuncu aracını ve motorunu üretti 7 milyonuncu araç Clio E-Tech oldu
Oyak Renault 7 milyonuncu aracını ve motorunu üretti 7 milyonuncu araç Clio E-Tech oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'faizi' dedi dolar ve altın birden fırladı! İşte son rakamlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'faizi' dedi dolar ve altın birden fırladı! İşte son rakamlar