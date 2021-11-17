Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye açıklaması

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmesi sonrası, "İki ülke arasındaki iş birliği silahlı güçlerimizi kuvvetlendiriyor" açıklamasını yaptı.

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UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu belirterek telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Zelenskiy, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye ile iş birliğinin derinleştiğini söyledi.

Vladimir Zelenskiy, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin her iki orduyu da kuvvetlendirdiğini söylerken, "İkili ilişkiler iki ülkenin ordusunu da güçlendiriyor. İmzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması da ekonomik büyümeye katkı sağlayacak" dedi.