Pfizer koronavirüse karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu

ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvurdu.

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ABD'li ilaç firması Pfizer'den yapılan açıklamaya göre; yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilaç, ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay alması halinde 'Paxlovid' adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak.

Pfizer, ağızdan alınan Kovid-19 ilacının şu aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için başvuruda bulundu.

ABD'li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.