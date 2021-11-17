Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na 'Kandil' cevabı

HDP'li Mithat Sancar, 'Söz veriyorum o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler' diyen CHP liderine cevap verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yozgat'ta yaptığı konuşmasında "Söz veriyorum o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler" ifadeleri, HDP'yi kızdırdı.

"Yanlış buluyorum"

'Demokrasi, Adalet ve Barış Deklarasyon' kapsamında sahada temaslarını sürdüren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil açıklamalarıyla ilgili ifadelerini yanlış bulduğunu belirtti.

"Bir yandan tezkereye karşı çıkacaksınız, sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren bir başka olayı gündeme getireceksiniz, yanlış buluyorum" diyen Sancar, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekçi bir siyaset tarzı değildir"

"Toplumsal olayları karmaşık bir dünya olarak görmekte fayda var. Siyaset, bir meselenin o an dile getirilmesi ve bu dile getirilenin hemen gerçekleşmesi beklentisiyle yürütülebilecek bir faaliyet değildir. Bir anda sonuç alınabileceğini var saymak, gerçekçi bir siyaset tarzı değildir. Demokratik siyasetin ve aktörlerinin sabırlı olması ve çok geniş bir perspektiften bakması gerekiyor. Şüphesiz, on yılların derinleşmiş zihniyetinin birkaç olumlu adımla ya da umut veren olayla kökten değişeceğini beklemiyoruz.

"Güveni zedeler, biz tutarlılık önemlidir diyoruz"

Ancak bir sıkıntıya dikkat çekmekte fayda var. Bir yandan müzakereye yakın, daha uzlaşmacı bir dil kurulurken, diğer yandan bunun çok gerisine düşen güvenlikçi bir dille açıklama yapmak inandırıcılığı ve toplumun güvenini zedeler. Biz tutarlılık önemlidir diyoruz. Aktörlerden elbette ansızın bir değişim, dönüşüm ve farklılaşma beklemiyoruz ama belli bir tutarlılık beklemeye de hakkımız var. Bu beklentinin sadece siyasi partilerde değil, toplumda da olduğunu söylemek gerek.

Bir yandan savaşa, tezkereye karşı çıkacaksınız; sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren bir başka olayı gündeme getireceksiniz. Yanlış buluyorum."