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ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının simgesine 41 ay hapis cezası

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının simgesine 41 ay hapis cezası

ABD’de boynuzlu ve kürklü şapkası ile 6 Ocak’taki Kongre Binası baskınının sembolü haline gelen "Jacob Chansley" adlı protestocu, yargılandığı davada 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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ABD’de 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından başkent Washington'daki Kongre Binası'na düzenlenen baskında boynuzlu ve kürklü şapkası, boyalı yüzü ve elindeki 2 metrelik mızrakla hafızalara kazınan protestocu Jacob Chansley'in cezası belli oldu.

Kendisini aşırı sağcı komplo teorileri hareketi "QAnon Shaman" olarak tanımlayan ve 10 aydır tutuklu bulunan Chansley, baskında rolü nedeniyle 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Bahanem ve mazeretim yok, pişmanım"
Washington DC’deki federal mahkemede görülen duruşmada, 34 yaşındaki Chansley Kongre’nin işleyişini engellemekten suçlu bulunurken, baskın sırasında kaydedilen görüntüleri de izletildi.

Chansley, “Bahanem yok. Hiçbir mazeretim yok. Gerçekten yaptıklarımdan pişmanım" diye konuştu. Yargıç Royce Lamberth ise, “Yaptığınız şey korkunçtu” dedi. Savcı da verilecek cezanın hükümete yönelik gelecekteki saldırıları caydırmak için bir örnek teşkil etmesini istedi.

NE OLMUŞTU?
ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak isyancıları arasında örnek teşkil etmesi için Chansley'in ağır ceza almasını talep etmişti.

Savcılar da önceki duruşmalarda Chansley'i barbar bir kalabalığın simgesi olarak nitelendirmişti. Chansley, 6 Ocak'ta Joe Biden'ın seçim zaferinin onaylanacağı oylamanın yapılacağı Kongre Binası'na barikatları aşarak giren grubun arasındaydı.

Baskının ardından kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan Chansley, gözaltı tesisine nakledilmişti.

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