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Türkiye 17 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 17 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 358 bin 784 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 118 milyon 883 bin 70'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Kasım 2021 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 28 bin 543 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Tedbir gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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