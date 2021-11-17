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CHP ve HDP’li 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı

CHP ve HDP’li 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı

CHP'li 2, HDP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 5 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Adalet- Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

Dosyalar arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar'a ait fezlekeler bulunuyor.

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