CHP'li Hakverdi müjde verdi! 90 bin mahkum için flaş gelişme

Pandemi nedeniyle evlerine gönderilen 90 bin hükümlü için gözler yeniden Meclis'e çevrilirken CHP'li Ali Haydar Hakverdi'den umutlandıran haber geldi. Hakverdi, 30 Kasım'da izinleri bitecek mahkumlar için yarın müjde verilebileceğini söyledi.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerine gönderilen 90 bin hükümlü için izin süresi 30 Kasım'da doluyor. Adalet Bakanlığı'ndan şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmezken CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, izinlerin uzatılabileceğini söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Hakverdi, izinli salıverilen mahkumların izinlerinin 30 Kasım'da dolacağını söyledi.

Sürenin uzatılması için Meclis'te görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Hakverdi, mahkumlar ve yakınlarına yarın müjde verebileceklerini duyurdu.

Kimleri kapsayacak?

Hakverdi'nin bugün akşam saatlerinde duyurduğu bu kararla ilgili Adalet Bakanlığı ise henüz bir açıklama yapmadı. İktidar ile muhalefetin bu konuda anlaşmış olabileceği belirtilirken, uzatma kararının tüm mahkumları kapsamayacağı, olası bir düzenlemenin ise mahkumların tamamını değil bir kısmını kapsayabileceği belirtiliyor.