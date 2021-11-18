Zam değil ama zam! Elektrikte ‘sınırı aşan’ zamlı tarifeden ödeyecek

Elektrik faturalarında kademeli sistem devreye alınıyor. TBMM’ye sunulan yasa teklifi ile elektrikte çok harcayanın maliyetine katlanacağı sistemin altyapısı kuruluyor. Elektrik tüketimi için belli bir sınır belirlenecek. Sınırın üstünde elektrik tüketen daha yüksek bir bedel üzerinden fatura ödemek zorunda kalacak.

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AK Parti milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu yasa teklifiyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası yasasında değişiklik yapılıyor. 6447 yasanın 17’nci maddesinde yer alan, “Kurul tarafından tüketici özelliklerine göre abone grupları veya yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla ayrı tarifeler belirlenebilir” cümlesine, “abone grupları” ibaresinden sonra, “bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı” ibaresi ekleniyor.

Maddenin gerekçesinde, “Madde ile enerji verimliliğini arttırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılması, gerekli olan abone grubu için normal tüketim miktarına uygun olarak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapan aynı abonelere yansıtılması amaçlanmaktadır” denildi.

Her aile için bir elektrik tüketim miktarı belirlenecek

Bu yetkinin alınmasının ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) tüketicilere göre bir çalışma yapması bekleniyor. Bu çalışmada tüketicilerin ortalama tüketiminin belirleneceği anlatıldı. Bir ailenin kullandığı televizyon, buzdolabı, ütü gibi tüketimleri dikkate alınacak. Belli bir kilowatt belirlenecek.

Belirlenen kilowatt saatin üzerinde kullanana zamlı tarife

Belirlenen kilowatt’ın üstünde tüketim yapan normal tarifenin üstünde bir fatura ile karşı karşıya kalacak. Örneğin klimayı ısınma için kullanan faturayı daha fazla ödeyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji verimliği için bir başka uygulama daha hazırladığı belirtildi.

Tasarruf vatandaşa sorulacak

Enerji Bakanlığı hazırladığı bir uygulamayla ailenin daha az fatura ödemesi için öneriler getirecek. Uygulamaya vatandaş, elektrik tüketirken buzdolabını, bilgisayara nasıl kullandığını yazacak, uygulama nasıl tasarruf yapabileceğinin yolunu gösterecek. Vatandaş uygulamaya kullanımını, kullandığı saatleri tek tek yazacak. Uygulama vatandaşın tüketimini çıkaracak. Daha sonra hangi adımları izlerse kaç kilowat tasarruf yapabileceğini gösterecek.