Emniyet belgeleri paylaştı! CHP'li Engin Özkoç'a tepki!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kolombiya’nın Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye gönderileceği iddia edilen kokainlerle ilgili iddialara cevap verdi, CHP'li Özkoç'a sert tepki gösterdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin, Kolombiya adli makamlarının, Adalet Bakanlığından herhangi bir adli yardımlaşma talebinin olmadığını bildirdi.

Açıklamayla birlikte, İspanyolca belgelerin Türkçe tercümesi de yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kolombiya’nın Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

Adalet Bakanlığımız üzerinden Kolombiya’ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır.

Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye’ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır.

Engin Özkoç ve bazı isimler hakkında suç duyurusu

Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

ENGİN ÖZKOÇ NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından ''Narkotik, 10 Ekim’de Kolombiya’da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya’dan “adli yardımlaşma” talep ettik, cevap alamadık dedi. Kolombiya, 22 Eylül’de Türkiye’den “adli yardımlaşma” talep ettik diyor. Hangisi doğru'' açıklamasını yapmıştı.