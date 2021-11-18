Dolar gece yarısı 10.93 lirayı gördü 11 TL'ye dayandı! Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor

Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, Dolar/TL kurunda gece saatlerinde hareketlenme gözlendi. Dolar kuru, yeni bir rekor daha kırarak saat 4.20 sıralarında 10.93 lirayı gördü. Dolar güne de 10.89 liranın üzerinde başladı...

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Merkez Bankası, eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine giderken faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi, Dolar/TL kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor. Piyasa Merkez Bankası'ndan ne bekliyor? Beklenti anketlerine göre 100 puanlık indirim mi geliyor? İşte ayrıntılar...

Dolar/TL kurunda psikolojik 10 lira seviyesi geçen hafta aşılırken kurda saatlerinde hareketlenme gözlendi. Dolar kuru, yeni bir rekor daha kırarak bugün saat 3.00 sıralarında 10.75 lirayı gördü. Yükseliş devam ederken, dolar/TL kuru saat 4.20 sıralarında 10.93'e ulaştı. Dolar piyasaların açılmasının ardından 10066 seviyelerine geriledi...

Saat 09:30 itibariyle piyasalar: Güne rekorla başlayan dolar saba 09:30 itibariyle 10.66 lira seviyelerine kadar geriledi. Euro ise 12.38 liradan 12.08 lira seviyelerine çekildi.

Saat 07:30 itibariyle piyasalar!

Dolar yeni güne de 11 liranın kapısına dayanmış şekilde başladı. Saat 07:30 itibariyle dolar 10.89 liradan işlem görürken, euro 12.38 liranın üzerinde seyrediyor. Sterlin ise 14.75 lira... Gram altın ise 654 lira oldu...

Merkez Bankası bugün saat 14:00'te ne yapar?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü "Faizi savunanla birlikte olmam" sözleri sonrası faiz indirim gelmesine kesin gözüyle bakılırken, indirimin ne kadar olacağı tartışılıyor. Piyasa 100 puanlık indirimi fiyatlandırırken, 200 baz puanlık indirim olabileceğini söyleyenler de var.

AA'nın anketinde indirim beklentisi

AA Finans tarafından gerçekleştirilen 21 ekonomistin katılımıyla yapılan piyasa beklenti anketi sonuçlandı. Ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin ortalaması 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

Bloomberg HT'nin anketinde 100 baz puan indirim bekleniyor

Bloomberg HT televizyon kanalı tarafından yapılan faiz anketine göre, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor. Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisine göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de %15 seviyesinde oluştu.

Reuters anketinde 100 baz indirim tahmini çıktı

Reuters anketine göre, TCMB'nin politika faizini 100 puan indirerek yüzde 15'e çekmesi bekleniyor.

Deutsche Bank, 100 baz puan indirim bekliyor

Deutsche Bank, TCMB'nin bu ayki ve gelecek ayki toplantılarda 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.