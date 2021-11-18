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Alman Başbakan Merkel'in emeklilik talepleri halkı kızdırdı

Alman Başbakan Merkel'in emeklilik talepleri halkı kızdırdı

Almanya'nın 16 yıldır oturduğu Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırlanan Angela Merkel'in emeklilik talepleri Alman halkı tarafından tepkiyle karşılandı.

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Almanya'da yeni hükümetin kurulması ile Başbakan Angela Merkel'in 16 yıldır oturduğu koltuktan kalkması bekleniyor.

Sözcü'nün haberine göre; Merkel'in emeklilik talepleri ise kriz çıkardı. Almanya'da eski başbakanların ofis giderlerini devlet karşılıyor. Ancak ofiste en fazla 5 kişinin çalışmasına izin veriliyor. Merkel'in 9 kişi çalıştırma talebi ise salı akşamı meclis komisyonu tarafından onaylandı.

Merkel, bu kişilerin iki ofis yöneticisi, iki danışman, iki sekreter, bir ofis çalışanı ve iki şoförden oluşacağını belirtti. Bu kişilerin maaşı ortalama 10 bin Euro olacak.

Merkel ise 15 bin Euro maaş alacak. Diğer kalemlerle ofisin maliyeti aylık 100 bin Euro'yu geçecek. Meclisteki Hür Demokrat Parti ve Yeşiller ise bu talebi ‘savurganlık' olarak niteledi.

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