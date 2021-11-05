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Bodrum'daki Bill Gates personeline jest yaptı! Hediyeler gönderdi

Bodrum'daki Bill Gates personeline jest yaptı! Hediyeler gönderdi

Yatları Bodrum'a ve bir süre tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılan Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, personeline jest yaptı.

Bodrum'daki Bill Gates personeline jest yaptı! Hediyeler gönderdi

Türkiye'de yat gezisi yapan milyarder Bill Gates, tatilini geçirdiği yatlar ilçeden ayrılmadan önce yat personeline çiçek ve çeşitli hediyeler gönderdi.

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Bodrum'daki Bill Gates personeline jest yaptı! Hediyeler gönderdi

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; Dün akşam saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'ndeki gemi yanaşma iskelesinde demirleyen ve yaklaşık 14 tanker akaryakıt takviyesi yapan Flying Fox yatının personeline 3 araç dolusu çiçek ve hediyeler gitti.

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Bodrum'daki Bill Gates personeline jest yaptı! Hediyeler gönderdi

Bu jestin Bill Gates'in danışmanları tarafından organize edildiği belirtildi. Araçlardan indirilen çiçeklerin ve hediyelerin yata taşınması yaklaşık 20 dakika sürdü.

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Bodrum'daki Bill Gates personeline jest yaptı! Hediyeler gönderdi

Öte yandan Flying Fox yatının Bodrum'dan ayrılarak Kıbrıs Adası'ndaki Limasol kentine hareket ettiği görüldü.

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