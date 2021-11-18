PKK gündemden çıkacak! Eren 5 operasyonu başlatıldı

SİİRT İlinde “Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” başlatıldı.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 700 personelin katılımıyla 'Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, Siirt İl Jandarma Komutanlığından komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.