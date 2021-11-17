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Başak Dizer aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir?

Başak Dizer aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir?

2016 yılından beri oyuncu, model Kıvanç Tatlıtuğ ile evli olan 44 yaşındaki Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu iddia ediliyordu ve beklenen açıklama geldi. Başak Dizer hamile olduğunu söyledi. Peki Başak Dizer kimdir, aslen nereli, anne ve babası kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ karısı ne iş yapıyor?

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Magazin basınına bomba gibi düşen haber doğru çıktı, Başak Dizer 3 aylık hamile olduğunu duyurdu. Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında evlenen Başak Dizer, canlı yayına bağlanarak haberleri doğruladı.  Bu mutlu haberin ardından Başak Dizer kimdir, ne iş yapıyor, kimin kızı soruları merak edildi. 

44 yaşındaki stil danışmanının üç aylık hamile olduğu öğrenildi. Başak Dizer, tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına gönderdiği mesajla 'hamilelik' iddialarını doğruladı. Başak Dizer Tatlıtuğ, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yaptı. Anne adayı, bebeğin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

Başak Dizer kimdir: Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul'da LCC tasarım bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarım bölümü eğitim sertifikaları aldı. Dizer, Aşk-ı Memnu dizisinde stil danışmanlığı yaptı.Başak Dizer, ilk evliliğini Oren Fransez ile yaptı. Başka Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturdu.

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