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Aydın'da tanesi 5 TL'ye satılıyor! Her gün 1 kaşık yerseniz...

Aydın'da tanesi 5 TL'ye satılıyor! Her gün 1 kaşık yerseniz...

Anavatanı Hindistan olarak bilinen ve pek çok hastalığa faydalı olduğu söylenen kudret narı, Aydın’da pazar tezgahlarını süslemeye başladı.

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Başta mide olmak üzere sindirim sistemini korumak için önerilen kudret narı, Aydın’da pazar tezgahlarını süslemeye başladı. Pazar tezgahlarında yerini alan şifalı bitki, adeta hem kullananın vücuduna hem de satanın cebine kudret veriyor. Aydın’ın Efeler ilçesi Serçeköy Mahallesi’nde yaşayan ve 49 yıldır Salı Pazarı’nda tezgah açan Perihan Yalçın, kudret narının faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade ederek sindirim sistemini rahatlatmak için her gün bir kaşık kudret narından yenmesi gerektiğini belirtti. Dikkat çekici rengiyle de tezgahları süsleyen kudret narı, pazarda tanesi 3 ile 5 TL arasında satılıyor.

Kudret narını ezerken tahta kaşık kullanılması gerektiğine de dikkat çeken üretici Perihan Yalçın, “Yaklaşık 49 yıldır Serçeköy’den pazarlara gelip gidiyorum ve kudret narını sürekli satıyoruz. Bunun birçok hastalığa faydası var. Özellikle mide ağrısına, mide şişkinliğine ve prostat hastalığına iyi geliyor. Her gün sabah aç karna bir kaşık yemek gerekiyor. Hemen tüketilmek istenirse tahta kaşıkla balla ezip yenebilir. Uzun vadede kullanmak istenirse de zeytinyağına koyup, karanlık bir odada bir ay kalması gerekiyor. Daha sonrasında ezip, kavanoz içerisinde mutfak dolabında saklayabilirsiniz. Komple tüketilebilir fakat içinde sert bir yeri var, sadece orası yenmiyor” dedi.

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