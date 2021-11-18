BIST 1.707
DOLAR 10,73
EURO 12,17
ALTIN 639,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İlginç yöntem! Hayalindeki eşi direklere afiş asarak arıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İlginç yöntem! Hayalindeki eşi direklere afiş asarak arıyor

ARNAVUTKÖY’de 10 yıl önce eşini kaybeden 60 yaşındaki Ferhat Kara, yeniden evlenmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Hazırladığı "evlenmek istiyorum" afişini ilçedeki direklere asan Kara, "Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim" dedi.

Abone ol

Arnavutköy’de yaşayan 60 yaşındaki Ferhat Kara, 10 sene önce eşini kaybetti. Yeniden evlenmek istedi ama aradığı eşi bir türlü bulamadı. Kara, son çareyi afiş hazırlayıp ilçedeki direklere asmakta buldu. İlçeyi adeta sokak sokak dolaşan Kara, aydınlatma direklerine "evlenmek istiyorum" afişi astı. Afişleri gören vatandaşlar şaşkınla Ferhat Kara’yı izlerken, o ise kimseye aldırış etmeden afişleri asmaya devam etti.

"Hemen hemen bütün direklere astım"

10 yıldır kendisine eş arayan Ferhat Kara, “Benim eşim tam 10 yıl önce vefat etti. Ben kendime 10 seneden beri eş arıyorum ama bulamıyorum. Artık direklere afiş asmaya başladım. Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim. Hemen hemen bütün direklere astım” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden atladı
Adana'da sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden atladı
Başak Dizer aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir?
Başak Dizer aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir?
PKK gündemden çıkacak! Eren 5 operasyonu başlatıldı
PKK gündemden çıkacak! Eren 5 operasyonu başlatıldı
iPhone'ları artık evde tamir edeceğiz! Apple tamir parçaları hazırlayacak
iPhone'ları artık evde tamir edeceğiz! Apple tamir parçaları hazırlayacak
Zonguldak'ta balık fiyatları yeniden yükseldi! Tezgahlar cep yaktı: Normal değil
Zonguldak'ta balık fiyatları yeniden yükseldi! Tezgahlar cep yaktı: Normal değil
Balıkesir'de belediye destek evi koordinatörü 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Balıkesir'de belediye destek evi koordinatörü 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Alman Başbakan Merkel'in emeklilik talepleri halkı kızdırdı
Alman Başbakan Merkel'in emeklilik talepleri halkı kızdırdı
Bursa'da eve giren hırsızlar bebek kamerasından belirlendi! Şebeke çökertildi
Bursa'da eve giren hırsızlar bebek kamerasından belirlendi! Şebeke çökertildi
Kocaeli'de 3. kattan düşerek ölmüştü! Baba ve ağabey için karar çıktı
Kocaeli'de 3. kattan düşerek ölmüştü! Baba ve ağabey için karar çıktı
Koronavirüste maskenin önemi bir kez daha ortaya çıktı
Koronavirüste maskenin önemi bir kez daha ortaya çıktı