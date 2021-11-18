Son ankette şaşırtan sonuçlar seçim ikinci tura kalırsa...

Son anket sonuçları Megapoll kamuoyu araştırma şirketinde geldi. Sabah yazarı Mahmut Övür'ün yayındığı ankette AK Parti, yüzde 39.3, İYİ Parti yüzde 10.9 CHP ise yüzde 23.5 çıktı. Seçim ikinci tura kalırsa Meral Akşener kılpayı Ekrem İmamoğlu'nun önünde görünüyor.

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Seçim anketleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Seçimlerin zamanında yapılacağı söylense de seçim anket sonuçları merak konusu oluyor.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 12 Kasım-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Megapoll'un yaptığı anket sonuçlarını köşesinde paylaştı.

Araştırma, 26 bölgeden 31 ilde rastlantısal seçilen 2008 kişiyle yüz yüze yapılmış.

En önemli sorun ekonomi

Vatandaşa göre Türkiye'nin en önemli sorunu "ekonomi". İkinci sırada işsizlik, üçüncü sırada da adalet ve hukuk geliyor. Katılımcıların yüzde 47'si gelecekle ilgili karamsar düşünüyor. Bu rakam bir önceki ayda yüzde 53.

Bu pazar seçim olsa?

"Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna şu yanıtlar verilmiş:

AK Parti yüzde 39.3.

CHP yüzde 23.5.

MHP yüzde 11.7.

İYİ Parti yüzde 10.9.

HDP yüzde 11.2.

Deva Partisi yüzde 0.9.

Gelecek Partisi yüzde 0.1.

Seçim ikinci tura kalır ve şu isimler yarışırsa

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır ve şu isimler yarışırsa kime oy verirsiniz?"

Erdoğan yüzde 51.2, İmamoğlu yüzde 39.5, Kılıçdaroğlu yüzde 39.4... En yüksek oyu alan isim yüzde 39.7 ile Meral Akşener.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu olursa fark oluyor

İsim verilmeden "Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu

Yüzde 40.3'ü Recep Tayyip Erdoğan cevabı verirken, ikinci sırada yüzde 13.7 ile Kemal Kılıçdaroğlu geliyor.