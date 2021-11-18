Eski Bakan Faruk Çelik açtı ağzını yumdu gözünü! 'Namussuzlarla hesaplaşacağız

AK Parti'nin kurucularından ve eski bakan Faruk Çelik, "Ben bundan sonra her konuyu konuşacağım" deyip saydırdı: "Namussuzlarla hesaplaşacağız arkadaş, hiç lamı cimi kalmadı bu işin...”

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AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve 3 kez bakanlık, 5 dönem de milletvekilliği yapan Faruk Çelik, iktidarın icraatlarını eleştirerek çok ağır sözlerle tepki gösterdi. Bursa Kestel Çataltepe Sanayii Sitesi mağdurlarıyla düzenlen toplantıda konuşan Faruk Çelik, "Namussuzlarla hesaplaşacağız arkadaş, hiç lamı cimi kalmadı bu işin” dedi. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

'Aman birileri zarar görecek konuşmasın' diye beklemeyin

"Bursa Türkiye'nin sayılı şehirlerinden biri. Ben gitmişim Urfa'ya. Doğru gönderdiler Urfa'ya, kim neden rahatsız olduysa bilemiyorum. Artık bu saatten sonra hiç kimse 'Aman birileri zarar görecek konuşmasın Faruk Çelik' diye beklemesin."

Bunun lamı cimi yok yani!

"Çünkü benim de bir istiap haddim var. Ben bundan sonra her konuyu konuşacağım. Siyasetçisiniz, yüzleşmeden kaçıyorsanız sahtekârsınız. Bunun lamı cimi yok yani. Bunlar artık Bursa'da konuşulmalı."

"Projelerin biri değil hepsi yanlış yapılmış'

"Nerede hızlı tren? Ben yaptırdım ihalesini. 10 yıl oldu demiryolu Bursa'ya hala gelecek. “Şehir hastanesini Yıldırım'da yapacaksınız. Batıya yıkmayın her şeyi” dedim. Hastaneyi götürdüler ucube bir yere koydular."

"Şimdi tam 2 katrilyonluk ihale yapıyorlar demiryolunu hastaneye ulaştırmak için. Hastanenin maliyeti ne kadar? 1 milyar. Yapılacak yolun maliyeti ne kadar 2 milyar, yazık değil mi bu milletin iki milyar lirasını çarçur ediyorsun. Projelerin bir tanesi değil ki, hepsi yanlış yapılmış."