BIST 1.705
DOLAR 10,80
EURO 12,25
ALTIN 646,96
HABER /  DÜNYA

Arkadaşının bebeğinin kendi kocasından olduğunu öğrendi kadını evine aldı

Arkadaşının bebeğinin kendi kocasından olduğunu öğrendi kadını evine aldı

ABD’de Hailey Custer, doğumu sırasında yardım ettiği arkadaşının bebeğinin kendi kocasından olduğunu öğrendi.

Abone ol

ABD’nin Arizona eyaletindeki dört çocuk annesi Hailey Custer (28), en yakın arkadaşının hamileliğinde her an yanında oldu. Gebelik hakkında deneyimlerini paylaştı. Hatta doğurmasına da yardım etti.

Posta'da yer alan habere göre Hailey, terk edildiğini sandığı arkadaşının hastanede refakatçisi oldu. Bebeğe ilk banyosunu yaptırdı. Hastaneden eve döndükten sonra kız bebeğin boynunda kendi oğlu ile aynı leke gördü. Bebeği inceledi. Çocuklarında olan bazı doğum lekelerinden de bebekte vardı. Kocası Travis Bowling’den (36) şüphelendi.

Kocası daha önce de aldatmış

Çünkü daha önce de ihanete uğramıştı. Şüpheleri doğru çıktı. Bebek, kocasındandı. Ne yapacağını bilemeyen Hailey, şaşırtıcı bir karar aldı.

Affetti evine aldı

Kocasını terk etti ama arkadaşına küsmedi. Onun yerine evini açtı. “Gidecek bir yeri yok. Doğan bebek, çocuklarımın kardeşi. Masum bir bebeğin zarar görmesine müsaade edemezdim” dedi.

Eleştirilere yanıt

Bu hikayesini TikTok’ta paylaşan Custer, 4 milyona yakın izlendi. Tepki gösterenlere de “Bir zamanlar ben de alkol bağımlısıydım. Bebeğim olunca bıraktım. Çaresizliği iyi biliyorum. Benden başka kimse anlayıp ona yardım edemezdi” diyerek yanıt verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı
Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı
Eski Bakan Faruk Çelik açtı ağzını yumdu gözünü! 'Namussuzlarla hesaplaşacağız
Eski Bakan Faruk Çelik açtı ağzını yumdu gözünü! 'Namussuzlarla hesaplaşacağız
Seyhan Soylu kaç yaşında aslen nereli imam nikahlı eşi kimdir?
Seyhan Soylu kaç yaşında aslen nereli imam nikahlı eşi kimdir?
Fatih Terim'in derbi karnesi! 69. kez görev yapacak
Fatih Terim'in derbi karnesi! 69. kez görev yapacak
Tarım Kredi marketlerinde un, yağ ve şeker satışı sınırlandırıldı!
Tarım Kredi marketlerinde un, yağ ve şeker satışı sınırlandırıldı!
Gaziantep'te menüde yok ama doğal antibiyotike talep patladı: Adeta bir şifa deposu
Gaziantep'te menüde yok ama doğal antibiyotike talep patladı: Adeta bir şifa deposu
CHP Samandağ İlçe Başkanına 'dolandırıcılık' davası! Covid-19'u bahane etti
CHP Samandağ İlçe Başkanına 'dolandırıcılık' davası! Covid-19'u bahane etti
Gözler pazar gününe çevrildi! Derbide kartlar havada uçuşuyor
Gözler pazar gününe çevrildi! Derbide kartlar havada uçuşuyor
Lütfi Elvan kimdir aslen nereli eşi Zeliha Elvan ve çocukları kimdir?
Lütfi Elvan kimdir aslen nereli eşi Zeliha Elvan ve çocukları kimdir?
Rehber güncellendi! Sağlık Bakanlığı okullardaki vakalarda izlenecek yolu 18 örnekle anlattı
Rehber güncellendi! Sağlık Bakanlığı okullardaki vakalarda izlenecek yolu 18 örnekle anlattı