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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yapay etten sonra sıra ineksiz inek sütünde! İsrail'de üretildi

Yapay etten sonra sıra ineksiz inek sütünde! İsrail'de üretildi

Yapay et üretiminde ilerleyen bilim şimdi yapay süt ürünü üretmeyi başardı. İsrailli teknoloji girişimi Imagindairy, süt proteinlerini bitkilere aktararak, 'ineksiz inek sütü' üretmeyi başardıklarını açıkladı.

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İsrailli teknoloji girişimi Imagindairy, hayvancılık sektörünü yakından ilgilendiren bir çalışmaya imza attı. Şirket üzerinde çalıştığı projede, ‘ineksiz inek sütü’ üretmeyi başardı.

The Times’ın haberine göre, inek sütü gibi görünen, tadı inek sütüne benzeyen söz konusu süt, herhangi bir hayvan sürece dahil edilmeden laboratuvarda üretildi.

10 milyon dolar yatırım aldı

Çalışmada, yapay zeka sayesinde süt proteinlerinin DNA kodları mantarlar ve diğer bitki organizmalarına aktarılıyor. Projeyle birlikte iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atılması hedefleniyor. Hayvan çiftlikleri, sera gazı salınımında en üst sıralarda yer alıyor.

Şirket, proje için 10 milyon dolarlık yatırım alırken, ineksiz inek sütü ürünlerinin 2023’te satışa sunulabileceğini açıkladı.

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