Birleşik Arap Emirlikleri Bayraktar SİHA'nın kopyasını yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de yeni geliştirdiği SİHA'nın tasarım ve motor felsefesinde, büyük oranda Bayraktar TB2'yi örnek aldı.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow kapsamında BAE'ye ait yeni kurulmuş birçok savunma şirketi ürünlerini tanıtıyor. Oldukça genç bir firma olan ve 2 yıl önce kurulan EDGE GROUP da BAE'nin savunma sanayi atılımının en büyük şirketlerinden birisi.

EDGE GROUP, Dubai Airshow'da Bayraktar TB2'ye oldukça benzeyen "Reach-S" adında taktik insansız hava aracını tanıttı. Reach-S S/İHA, 4 adet MAM-L benzeri Desert Sting-16 lazer güdümlü bomba taşıyabiliyor. Teknik özellikleri bakımından ise Bayraktar TB2'nin ilk üretim modellerine çok yakın:

600 kg kalkış ağırlığı

120 kg faydalı yük

80 knot seyir hızı

19.000 feet maksimum irtifa

24 saat havada kalış süresi

200km LOS iletişim menzili

12 metre kanat açıklığı

5.5 metre uzunluk

Bayraktar ile aynı motoru kullanacak

SİHA'da Bayraktar TB-2 ile ortak olarak Rotax 912 motoru kullanılıyor. Bu motor sivil bir motor olması sayesinde kolayca erişilebilir olduğu için İran dahil olmak üzere birçok ülke tarafından S/İHA'larda kullanılmakta. Reach-S, mockup üstünde de görüldüğü üzere Wescam tarafından üretilen MX-10D elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemine sahip.

Birçok alt sisteminin yabancı olduğu tahmin edilen S/İHA'nın, Bayraktar TB2 gibi düşük bir fiyata mal olup olmayacağı ise tartışmalı. BAE, savunma sanayisini yeni yeni kurmakta olan bir ülke ve özellikle LOS veribağı, elektro optik ve motor gibi kritik alt sistemleri kısa vadede üretebilir mi bilinmez.

EDGE GROUP'un şirketi olan Halcon tarafından üretilmekte olan Desert Sting mühimmat ailesi ROKETSAN'ın MAM serisi ve TÜBİTAK SAGE'nin "KAYI" ve "BOZOK" mühimmatları ile aynı konseptte.

Aile 10 kg'dan 45 kg'a kadar ağırlıklarda 4 adet üyeden oluşuyor. Her bit varyant harp başlığı ağırlığına göre Desert Sting 5, Desert Sting 8, Desert Sting 16 ve Desert Sting 25 şeklinde isimlendirilmiş.

Her mühimmat yarı aktif lazer arayıcı başlığa veya GNSS/ANS güdüm seçenekleri ile geliyor. Herhangi bir itki sistemi olmayan mühimmatlar 16 km menzile sahip.