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Fenerbahçe’de Galatasaray hazırlıkları sürdü! Altyapıdan takviye

Fenerbahçe’de Galatasaray hazırlıkları sürdü! Altyapıdan takviye

 Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

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Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon ile başlayan idman, pas çalışmaları ile devam etti. Sarı lacivertli ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe’de kaleci Berke Özer tedbir amaçlı çalışmada yer almazken, milli takımlardan dün dönen Novak ile Min-Jae takımdan ayrı yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Altay Bayındır salonda, Gustavo bireysel çalışmalarını sürdürürken, Valencia’nın ise tedavisine devam edildi.

Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Altyapıdan takviye

Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır ile Berke Özer’in yokluğunda takıma altyapıdan takviye yapıldı. Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge’nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz, çalışmalara dahil edildi.

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