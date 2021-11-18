Hasan Can Kaya kimdir kaç yaşında aslen nereli tik tok rekoru kırdı

Konuşanlar programı ile kısa sürede ses getiren ve her geçen gn hayran ve seyirci kitlesini genişleten Hasan Can Kaya'nın hayatı merak konusu oldu. Hasan Can Kaya İstanbul doğumlu, aslen Malatyalı. Sultan San ile evli olan Hasan Can Kaya tikTok’ta 1 milyar izlenme sayısını geçerek yeni bir rekor daha kırdı.

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Youtube’da sunduğu stand-up ile geniş kitlelere adını duyuran Hasan Can Kaya kısa sürede 1 milyon 740 bin takipçi sayısına ulaştı. Son olarak Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen ile anlaşarak programını bu platforma taşıdı. EXXEN’de yayınlanan kendisine has tarzıyla gözleri üzerine çeken ve milyonlarca takipçisi bulunan Konuşanlar isimli programın sunucu Hasan Can Kaya TikTok’ta 1 milyar izlenme sayısını geçerek yeni bir rekor daha kırdı.



Peki kimdir Hasan Can Kaya aslen nereli, kaç yaşında, sevgilisi Sultan San kimdir, kaç yaşında?

Hasan Can Kaya, TikTok’ta Rekor Kırdı: Konuşanlar programıyla kendisini milyonlara tanıtan Hasan Can Kaya, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alıyor.

Hasan Can Kaya'nın, geçtiğimiz günlerde yaklaşık olarak 2 buçuk senedir aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Sultan San ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

Sosyal medyada 1 buçuk milyondan fazla takipçisi olan Hasan Can Kaya, şimdi ise yeni bir rekora imza attı.

TikTok hesabı olmamasına rağmen 1 milyarı geçen izlenme sayısı ile Amerika’nın en ünlü komedyeni Ellen DeGeneres’i bile geride bırakan Hasan Can Kaya, kırılması zor bir rekora imza attı.

Hasan Can Kaya Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?



16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören’de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi. Hasan Can Kaya ilk olarak 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinin senaristi olarak tanındı.

Geçtiğimiz dönemlerde BKM’de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube’da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.

Leman Kültür’de düzenle olarak stand up yapan Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.

Ünlü komedyen programında da sıklıkla bahsettiği Sultan San ile birlikteliğini devam ettiriyor.

Sultan San kimdir:

Son günlerde en çok merak eden isimlerin başında gelen Hasan Can Kaya'nın bu sefer sevgilisi Sultan San merak edilmeye başlandı. Sultan San'ın Hasan Can Kaya'da 6 yaş büyük olduğu öğrenildi.

Özel hayatı merak konusu olan Hasan Can Kaya hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Uzun süredir Sultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden tam 6 yaş küçük olduğu ve ikilinin aralarındaki yaş farkını sorun etmediği öğrenildi.

Kaya'nın sürekli olarak adından söz ettiği 38 yaşındaki Sultan San, BKM projelerinde de yer aldı.Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde sevgilisinin stand up yaptığı "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor. Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yaptı.