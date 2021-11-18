AK Parti MKYK'da tartışıldı! Osman Öcalan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek mi?

Koronavirüs nedeniyle ölen PKK elebaşısı Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi talebi AK Parti MKYK toplantısında tartışıldı. İçişleri Bakanı Soylu, karşı çıktı, bazı milletvekilleri 'getirilsin' dedi. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi: "Siyasi olarak kendi aramızda bir değerlendirme yapıp, ona göre karar verelim."

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Koronavirüs tedavisi gördüğü Erbil'de yaşamını yitiren PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın cenazesinin ne yapılacağı AK Parti MKYK toplantısında gündeme geldi. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, MKYK toplantısında bir milletvekili ailenin cenazenin Türkiye’ye getirilmesi yönünde talebi olduğunu hatırlattı.

Soylu karşı çıktı, bazı üyeler TRT'ye çıkarılmasını hatırlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Bu konuyu değerlendirdik, bürokratlar getirilmemesinin doğru olacağını söylüyor” dedi. Bunun üzerine söz alan bazı MKYK üyeleri, cenazenin getirilmesinin daha doğru olacağını, Osman Öcalan’ın son dönemde PKK tarafından hain ilan edildiğini, Kürtlere mesaj vermesi için TRT ekranlarına çıkarıldığını dile getirdi.

Abdullah Öcalan ölünce buraya gömülmeyecek mi?

Bazı MKYK üyeleri de “Abdullah Öcalan’ı ne yapacağız, ölünce buraya gömülmeyecek mi?” diye sordu. Konunun değerlendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bürokratların kararına göre hareket etmeyelim. Siyasi olarak kendi aramızda bir değerlendirme yapıp, ona göre karar verelim” diyerek konuyu kapattı.