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Yeni antibiyotikler geliştirilmezse 10 milyon insan ölecek

Yeni antibiyotikler geliştirilmezse 10 milyon insan ölecek

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, antimikrobiyal direnç gelişimi önlenemediği ve etkili antibiyotikler geliştirilemediği takdirde 2050'de yaklaşık 10 milyon insanın öleceğinin rapor edildiğini bildirdi.

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Eroğlu, "Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajında, etkinlikler çerçevesinde, antimikrobiyal dirençlilik farkındalığını artırmak ve bu bağlı enfeksiyonun yayılmasını önlemek için toplumun teşvik edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Söz konusu haftanın bu yılki temasının "Farkındalığı yay, direnmeyi durdur" şeklinde belirlendiğini aktaran Eroğlu, antimikrobiyaller, antibiyotikler, antiviraller, antifungaller ve antiparaziterlerin; insan, hayvan ve bitkilerde enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek için kullanılan ilaçlar olduğunu ifade etti.

Eroğlu, ilaç direncinin bir sonucu olarak antibiyotikler ve diğer antimikrobiyal ilaçların etkisizleştiğini, enfeksiyonların tedavisinin giderek daha zor veya imkansız hale geldiğini anlattı.

Antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle her yıl Avrupa'da 30 binden fazla, dünya çapında ise yaklaşık 700 bin kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Eroğlu, "Antimikrobiyal direnç gelişimi önlenemez ve etkili antibiyotikler geliştirilemez ise 2050'de yaklaşık 10 milyon insanın öleceği rapor edilmektedir. Antibiyotiklere direnç ile ilgili toplum bilincinin oluşturulması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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