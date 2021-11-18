Fuat Uğur, "Rasim Ozan Kütahyalı ile konuştum. Nagehan Alçı, mevcut rejim derken Devlet Bahçeli, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı kastediyormuş" diye yazdı. Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından "tamamen yalan" dedi...

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Nagehan Alçı'dan Fuat Uğur ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yalanlama geldi. Nagehan Alçı, 'Mevcut Rejim'den kastının MHP lideri Devlet Bahçeli, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olmadığını söyledi ve Uğur'un yazısının baştan sona yanlış olduğunu ifade etti. İşte Nagehan Alçı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar...

Bugün Fuat Uğur'un yazısını büyük bir şaşkınlıkla okudum. Yazılarımda neye işaret ettiğim ortada, bunun İçin ne aracıya ne de başka birinin köşesine ihtiyacım var. Kaldı ki Uğur’un yazdıkları baştan sona yanlış.

Bana sormadan benim yazılarımda ne kast ettiğimi yazan Fuat Uğur’a gönderdiğim mesajları sizlerle de paylaşıyorum. Bugünkü yazısını yazmadan beni arasa kendisine de ne kast ettiğimi zevkle anlatırdım…

Rejim ile kast ettiğim son dönemde malesef yeniden güçlenen ittihatçi devlet geleneği. Ben mevcut sistemin ittihatçi devlet geleneğini güçlendirdiğini bunun demokrasinin önünü tıkadığını o nedenle Başbakanlık hükümet modeline bir an önce geçmemiz gerektiğini söylüyorum.