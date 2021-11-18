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Kırmızı bültenle aranan mafya lideri Ilgam Gadhziev İzmir'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan mafya lideri Ilgam Gadhziev İzmir'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Azeri mafya lideri Ilgam Gadhziev, İzmir’de gözaltına alındı. Gadhziev’in Türkiye'ye sahte pasaportla giriş yaptığı belirtildi...

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Tüm dünyada kırmızı bültenle aranan Azeri mafya lideri Ilgam Gadhziev, İzmir’de gözaltına alındı. Gazete Duvar'ın haberine göre; İzmir’de gözaltına alınan Azeri mafya lideri Ilgam Gadhziev, sınırdışı edilecek. Gadhziev'in bir süre önce sahte pasaport ile Türkiye’ye geldiği belirtildi.

Silah kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle Interpol araması olan Gadhziev, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 Kasım’da yaptığı operasyon ile yakalandı. Rusya ve Fransa tarafında, Interpol araması olan Gadhziev için iade işlemleri başlatıldı.

Azeri mafya liderinin, hakkında arama kararları olan iki ülkeden birine iade edilmesi bekleniyor. Ilgam Gadhziev’in, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker ile birlikte çekilmiş görüntüleri bulunuyor.

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